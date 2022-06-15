Sıla Şentürk cinsel istismara uğradığı için nişanlandığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmişti! İddianamede dikkat çeken detay!

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.