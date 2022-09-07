Şanlıurfa'da korkunç olay! Düşürdüğü eşya sonu oldu! Feci son...

Sürücü Tokmak otomobilini yol kenarında park ederek, düşen eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı Ford marka otomobil, Tokmak'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.