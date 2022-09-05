Eşini Fırat kenarına götürüp tabancayla öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.
EŞİNE İKİ EL ATEŞ EDEREK KAÇTI
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı.
2 ÇOCUK ANNESİ KADIN ÖLDÜ
Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
2 çocuk annesi Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TARLADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen'i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü.