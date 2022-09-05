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    • Yaşam
    • 05.09.2022 12:33
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    • 05.09.2022 12:33
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    Eşini Fırat kenarına götürüp tabancayla öldürdü

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 37 yaşındaki Mahmut Elen, Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi 34 yaşındaki Arzı Elen’i aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan Mahmut Elen’i jandarma ekipleri tarlada saklanırken yakaladı.

    Fırat kenarında cinayet: Tartıştığı eşini öldürdü

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

    EŞİNE İKİ EL ATEŞ EDEREK KAÇTI
    Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı.

    2 ÇOCUK ANNESİ KADIN ÖLDÜ
    Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    2 çocuk annesi Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    TARLADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
    Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen'i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü.

        KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ
        Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

        Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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