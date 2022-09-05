Eşini Fırat kenarına götürüp tabancayla öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

EŞİNE İKİ EL ATEŞ EDEREK KAÇTI

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı.