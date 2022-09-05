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    • Yaşam
    • 05.09.2022 11:21
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    • 05.09.2022 11:21
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    Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet: Sopayla saldırdı vatandaşlar güçlükle durdurdu

    Esenyurt'ta bir adam boşanmak üzere olduğu eşine sopa ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlar güçlükle olaya müdahale ederken saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

    Esenyurt’ta sokak ortasında kadına şiddet

    Esenyurt'ta bir adam boşanmak üzere olduğu eşine sopa ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlar güçlükle olaya müdahale ederken saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

    SOPAYLA VURMAYA BAŞLADI

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


    ZOR AYIRDILAR


    Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet: Sopayla saldırdı vatandaşlar güçlükle durdurdu
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