Sosyal medya fenomeni izlenme için ölümden döndü! Süs havuzuna kafa üstü çakıldı

Sosyal medya fenomeni Mazlum Zengin süs havuzunam girmek isterken kafa üstü çakıldı. Boynunu ve omurgasını kıran Zengin ölümden döndü. Fenomen genç başına gelenlere rağmen video çekmeye devam edeceğini söyledi.
HAVUZA ÇAKILDI
Sosyal medya platformları için eğlenceli videolar çeken Mazlum Zengin ve Mesut Can Eray isimli iki fenomen arkadaşın videosu, bu kez eğlenceli bitmedi. Mesut Can Eray'ın isteği üzerine süs havuzuna girmeye hazırlanan Mazlum Zengin'in bu sırada ayağı kaydı. Bunun üzerine süs havuzuna kafa üstü düşen Zengin, bir süre havuzda yüzdükten sonra boynunda büyük bir acı hissetti. Hafıza kayıpları da yaşayan Zengin, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Çekilen tomografinin ardından Zengin'in boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu ortaya çıktı. Adeta ölümden dönen ve bir süre boyunluk takmak zorunda olan fenomen genç, buna rağmen video çekmeye devam edeceğini söyledi. İkilinin, bu olaydan önce de birçok tehlikeli hareketlerde bulundukları videolar da dikkatlerden kaçmadı.
"ŞAKA YAPIYOR SANDIK"
Video çekerken bir süs havuzuna atlaması gerektiğini söyleyen Mazlum Zengin, "Halka açık bir yer burası. Süs havuzuna çıkarken ayağım kaydı. Ben de kafa üstü direkt havuza düştüm. Zaten süs havuzları çok kısa oluyor. Kafa üstü çakılınca boyun bölgem, kafam, gözüm baya bir elektriklenmeye başladı, sancı olmaya başladı. Zaten ben orada direkt anladım, 'Kesin bir şey var' diye düşündüm. Allah korusun felç kalabilirdim. İlk 2-3 saate dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimiz zaman tomografi falan çekildi. Sonrasında biraz kendime gelmeye başladım. Ben bu elektriklenmeyi yaşayınca aklıma hemen hastane geldi. Mesut ile beraber videolar çekiyoruz. Direkt ona beni hastaneye götürmesini söyledim. Çünkü ben o lokasyonu bilmeme rağmen hastanenin nerede olduğunu unuttum. Kafamı vurduktan sonra anında hissettim. Daha sonra havuzdan çıkarken arkadaşım bana yardımcı oldu. İlk anda bana inanmadı, şaka yapıyorum zannetti. Daha sonra ben bu hafıza kayıplarını yaşayınca anladı" dedi.
"ÇILGINLIK SEVİYORUZ"
Ölümden dönmesine rağmen bu tarz videolar çekmeye devam edeceklerini kaydeden Zengin, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Boynum kırıldı ve omurgada kırıklar var. Allah'tan sinirlere hiç bir şey olmamış. Ama az kalsın felç kalabilirdim. Ya da daha kötüsü, ölebilirdim. Ölümden döndüm. Doktor, o an benim nasıl ayakta durduğumu hayretle karşıladı. Allah düşmanımızın başına vermesin. Çok kötü bir şey bu. Çok daha kötüsü olabilirdi. Bu tarz videoları çekmek adrenalin bağımlılığı gibi bir şey. Videoları çekerken kendimizi buluyoruz, kendimiz oluyoruz. Ben hala bu şekildeyken bile video çekmeye devam ettik.