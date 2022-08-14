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    Kıskançlık vahşeti! Hakan Asilkan sevgilisi Mihriban Arduç’u silahla katletti

    Hakan Asilkan, sevgilisi Mihriban Arduç’u Kadıköy’de bir kafede silahla öldürdü ve kaçtı... Çiftin yakın arkadaşı, “Kıskançlık nedeniyle olay yaşandı. Maalesef bu kadar acı” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağutos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kıskançlık infazı

    İstanbul Kadıköy'e bağlı Osmanağa Mahallesi'ndeki bir kafe dün sabaha karşı korkunç bir cinayete sahne oldu. Mihriban Arduç (63), uzun süredir birlikte olduğu Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın arkadaşı Saadet Özcan ise "Temiz, dürüst ve işlerine çok bağlı insanlardı. Çok samimi arkadaşlarımdı. Son zamanlarda ikisinin de psikolojisi bozuktu. İş yerinde çok bunaldılar. Mihriban abla en son bana Hakan'ın kendisinden soğuduğunu söyledi. Hakan Ağabey'de arayarak Mihriban abla için aynı şeyleri söylüyordu. İkiniz de biraz birbirinizden uzaklaşın ve dinlenin dedim. 02.30'da haber aldım. Kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirinden çok şüpheleniyordu" dedi.



    OTOGARDA ACI SON
    Dikili Otobüs Terminali, önceki gün saat 17.00 gibi silah sesleriyle yankılandı. 1'i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33), eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı (34) da peşine düştü. Çılgına dönen adam, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı, 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanife Çakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, "Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı" dedi.



    DAMAT DEHŞETİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI
    Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce 2 çocuğu darp eden S.A.G., kendisine tepki gösteren kayınpederi Remzi Vatansever'i (57) bıçakladı. Öfkeli damat S.A.G., daha sonra evinden pompalı tüfek alarak kayınvalidesi ve kayınbiraderine ateş ederek öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpederin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ertan GÜRCANER



        DOKTORDAN HEMŞİREYE DAYAK
        İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanede görev yapan hemşire Dilara K. aynı hastanede görevli doktor tarafından darp edildi. Gözüne yumruk yiyen genç kadın neye uğradığını anlayamadı. Tüm bu şiddetin sebebi ise iddiaya göre hemşire Dilara K.'nın doktorun bir hastayı muayene dahi etmeden 'serum takın' demesiydi. Hemşire Dilara K. polise gidip şikâyetçi oldu, konuyla ilgili çalışma devam ediyor. Yunus Emre KAVAK



        DAYAKÇI MÜDÜRE GARİP İNDİRİM
        İstanbul Kadıköy'de bir okul müdürü, 9 yaşındaki 2 ilkokul öğrencisini kulağını çekerek odasına götürdü. Dehşet anları, tartışma yarattı. Okul müdürü hakkında mahkeme kararını verdi. Öğrencinin, "Boğazımı kolunun iç kısmına alarak havaya kaldırdı. Tokat atıp kafamızı duvara vurdu ama arkadaşıma daha fena yaptı" diyerek dehşeti anlattığı davada mahkeme, dayakçı müdüre alt sınırdan ceza verdiğini ve 'kişiliğini' olumlu olarak değerlendirdiğinden indirim yaptığını belirtti. Mahkeme, 2 çocuğa yaşattığı dehşet için toplamda 5 bin 860 lira adli para cezası verdi.
        Arzu KAYA



        SAHTE SAVCI YAKALANDI
        İstanbul Fatih'te 68 yaşındaki Ayşe S.'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. "Adınız FETÖ'ye karışmış. Operasyon yapılacak elinizdeki paraların güvende olması için, bize vermeniz gerekiyor" dedi. Yaşlı kadın, evindeki 200 bin lirayı alıp telefondaki şahsa verdi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim H.G.'yi paralarla birlikte aynı gün gözaltına aldı. Yunus Emre KAVAK



            AYNI GÜN 2 EV SOYDULAR
            İstanbul Başakşehir'de bir siteye giren 3 kadın hırsız aynı gün içinde sitede 2 farklı evden yaklaşık 100 bin liralık eşya çalıp kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin dairelere girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsızların yüzlerinde maske ile güven likten girip kolayca asansöre geçtikleri görülüyor. Yunus Emre KAVAK



            116 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 116 milyon 479 bin 468 lira devretti. 5 bilenler 366 bin 925'er lira, 4 bilenler 2 bin 718'er lira, 3 bilenler 162'şer lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



            BÜYÜK TAARRUZA YAKIŞIR ETKİNLİK
            Büyük Taarruz'un 100. Yılının kutlandığı Afyonkarahisar'da birçok organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünya Motokros Şampiyonası'nın finali Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Eylül düzenlenecek. Yarış heyecanı, konserlerle taçlanacak. Hem yarış severlere hem de tüm katılımcılara hitap edecek organizasyon kapsamında 9 ünlü sanatçı konser verecek. 31 Ağustos'ta Sagopa Kajmer, Haluk Levent 1 Eylül'de Ebru Yaşar, Manuş Baba, 2 Eylül'de Mary Jane, Koray Avcı 3 Eylül'de Göknur, Erol Evgin 4 Eylül'de ise Ajda Pekkan sahne alacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; "Büyük organizasyonlarla Afyonkarahisar'ın adını dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.



                Z KUŞAĞI!
                Yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep gören Sivas güvercinine kentte bacasız fabrika olarak bakılıyor. Yaklaşık 150 hane Sivas güvercininden elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Kendine has özellikleriyle dikkat çeken Sivas güvercini fiyatlarıyla da adından söz ettiriyor. Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, "Yakın zamanda bir arkadaşım bir tane güvercini 25 bin liraya sattı. Bir arkadaşımızda yurt dışından gelen bir kardeşimize 40 bin liralık kuş sattı. Benim güvercinlerimde 40 yılın birikimi ve emeği var. İnşallah ihtiyacım olmaz fakat satarsam da ben bir kuşumu 50 bin liradan aşağıya satamam. Bu fiyatlara da yurt dışından isteyenlerde var" dedi.



                İYİLİKTEN ÖLECEK
                Norveç'in başkenti Oslo'da Freya isimli mors, tekneleri batırdı! Umursamaz tavırlarıyla ün kazandı! Ancak insanların bitmek bilmeyen ilgisinden sıkıldı! 600 kilogramlık hayvan, stres nedeniyle daha az yemek yemeye ve uyku problemi yaşamaya başladı! Uzmanlar, yoğun ilgisinin devam etmesi halinde Freya'ya ötenazi yapılacağını açıkladı! Norveç Balıkçılık Bakanlığı sözcüsü Nadia Jdaini, "İnsanlar Freya'ya şişe fırlatıyor. Şu an devriye botuyla korunuyor" ifadesini kullandı.



                ACI 'HAV'ADİS
                Samsun'da öğretmen Damla Özer, 2 yıl önce sahiplendiği Rottweiler cinsi köpeğe Haşin adını verdi. Ancak gözü gibi baktığı köpeği 5 Ağustos'ta av tüfeğiyle katledildi! Vücudunda 30'a yakın tüfek saçması bulunan köpeğini öldüren caninin bulunmasını isteyen Özer, "Gerekli tüm mevkilere başvuracağım. Kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.



                    HAYATI YATIRIM!
                    Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyayı sarstı! Rus oligarklar, tek tek yaptırım listesine alındı! Milyarder Roman Abramoviç de o isimler arasında yer aldı. Lüks yatlarına el konulması korkusu yaşayan Abramoviç, soluğu Türkiye'de aldı. Solaris ve Eclipse isimli yüzen devleri, Muğla'ya demir attı! İngiliz basını ise Abramoviç'i takibe aldı. Rus milyarderin tüm iş görüşmelerini Marmaris'teki yatından yürüttüğünü yazdı. 750 milyon sterlinlik süper yatında şimdiye kadar 20 işadamını ağırladığını vurguladı...



                    EMRET KOMUTANIM
                    TSK'da bir ilk yaşandı. Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, Tuğgeneral rütbesini taktı. Ataması, Jandarma Genel Komutanlığı'na yapıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olduğu açıklandı.



                    İŞTE O SEVGİLİ
                    Barcelona'lı Pique, 12 yıllık hayat arkadaşı Shakira'yı, Clara Marti ile aldattı. Kosmos adlı şirketinde çalışan 23 yaşındaki sarışın ile Dubai'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.



                        FAZIL 'SAY'DIRDI
                        Fazıl Say, İBB Başkanı İmamoğlu'na Karadeniz gezisinde otobüse aldığı gazeteciler nedeniyle tepki gösterdi. Nagehan Alçı ile röportaj yapmasını da eleştirdi. Ve son sözünü söyledi: Ekrem'i aday maday yaptırmıyorum.



                        OYUNCU EVREN'İN GİZEMLİ ÖLÜMÜ
                        İstanbul Sancaktepe'de en son Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren (54), önceki sabah misafir olarak bir siteye gitti. 3. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri Inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, gizemli olayla ilgili çalışma başlattı.

                        DÜRÜSTLÜK İŞÇİLERİ
                        Bursa'da Yıldırım Belediyesi temizlik işçileri Arif Er ve Mithat Sontan, Hacıseyfettin Mahallesi'nde bir kadın çantası buldu. Çantayı polise teslim eden Er ve Sontan, "Biz doğru olanı yaptık" dedi. Polis, çantanın sahibi Sevgi Kaplan'a ulaştı. Kaplan, içinde 18 bin lira olan çantayı alırken, Sontan ve Er'e teşekkür etti.

                        BU NASIL BİR KARAR
                        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını itiraf eden ve makilik yangınına neden olan 51 yaşındaki Ömer Cankurt, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cankurt'un serbest bırakılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

                        ŞEHİR EŞKİYASI
                        İstanbul'da şehir eşkıyası bir kasap; iş yerini denetlemeye gelen üç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine "Benim iş yerimi denetleyemezsiniz" diyerek 26 santimetrelik bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş şehir eşkıyası kasabın görevlilere saldırdığı o anlar, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Saldırgan kasap, olaya müdahale eden İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. "Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, İş Kazası" suçlarından dolayı kayıtları bulunan kasap Ahmet A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Saldırgan kasabın iş yerinin denetlenmesine karşı çıkması ve iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldırması "At, eşek veya domuz mu kesiyor" yorumlarına yol açtı.. Emir SOMER

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                        Haberler Yaşam Kıskançlık vahşeti! Hakan Asilkan sevgilisi Mihriban Arduç’u silahla katletti
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