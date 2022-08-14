Kıskançlık vahşeti! Hakan Asilkan sevgilisi Mihriban Arduç’u silahla katletti





OYUNCU EVREN'İN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

İstanbul Sancaktepe'de en son Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren (54), önceki sabah misafir olarak bir siteye gitti. 3. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri Inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, gizemli olayla ilgili çalışma başlattı.



DÜRÜSTLÜK İŞÇİLERİ

Bursa'da Yıldırım Belediyesi temizlik işçileri Arif Er ve Mithat Sontan, Hacıseyfettin Mahallesi'nde bir kadın çantası buldu. Çantayı polise teslim eden Er ve Sontan, "Biz doğru olanı yaptık" dedi. Polis, çantanın sahibi Sevgi Kaplan'a ulaştı. Kaplan, içinde 18 bin lira olan çantayı alırken, Sontan ve Er'e teşekkür etti.



BU NASIL BİR KARAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını itiraf eden ve makilik yangınına neden olan 51 yaşındaki Ömer Cankurt, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cankurt'un serbest bırakılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.



ŞEHİR EŞKİYASI

İstanbul'da şehir eşkıyası bir kasap; iş yerini denetlemeye gelen üç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine "Benim iş yerimi denetleyemezsiniz" diyerek 26 santimetrelik bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş şehir eşkıyası kasabın görevlilere saldırdığı o anlar, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Saldırgan kasap, olaya müdahale eden İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. "Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, İş Kazası" suçlarından dolayı kayıtları bulunan kasap Ahmet A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Saldırgan kasabın iş yerinin denetlenmesine karşı çıkması ve iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldırması "At, eşek veya domuz mu kesiyor" yorumlarına yol açtı.. Emir SOMER

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