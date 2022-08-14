Kıskançlık vahşeti! Hakan Asilkan sevgilisi Mihriban Arduç’u silahla katletti

İstanbul Kadıköy'e bağlı Osmanağa Mahallesi'ndeki bir kafe dün sabaha karşı korkunç bir cinayete sahne oldu. Mihriban Arduç (63), uzun süredir birlikte olduğu Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın arkadaşı Saadet Özcan ise "Temiz, dürüst ve işlerine çok bağlı insanlardı. Çok samimi arkadaşlarımdı. Son zamanlarda ikisinin de psikolojisi bozuktu. İş yerinde çok bunaldılar. Mihriban abla en son bana Hakan'ın kendisinden soğuduğunu söyledi. Hakan Ağabey'de arayarak Mihriban abla için aynı şeyleri söylüyordu. İkiniz de biraz birbirinizden uzaklaşın ve dinlenin dedim. 02.30'da haber aldım. Kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirinden çok şüpheleniyordu" dedi.
OTOGARDA ACI SON
Dikili Otobüs Terminali, önceki gün saat 17.00 gibi silah sesleriyle yankılandı. 1'i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33), eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı (34) da peşine düştü. Çılgına dönen adam, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı, 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanife Çakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, "Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı" dedi.
DAMAT DEHŞETİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce 2 çocuğu darp eden S.A.G., kendisine tepki gösteren kayınpederi Remzi Vatansever'i (57) bıçakladı. Öfkeli damat S.A.G., daha sonra evinden pompalı tüfek alarak kayınvalidesi ve kayınbiraderine ateş ederek öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpederin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ertan GÜRCANER