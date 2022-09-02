Türkiye'de öldüren virüs alarmı! Aşısı ve antivirali yok! Yunanistan'dan 10'dan fazla can aldı...

"UZUN KOLLU KIYAFETLER GİYİNMELİ"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, Batı Nil Virüsü'ne yakalanan kişilerin çoğunda belirti görülmediğini belirterek "İstanbul'da daha önce görülmüş vakalar var. Ana taşıyıcısı bir sivrisinek türü olan kuleks. Normalde virüs sivrisinekler ve kuşlar arasında görülüyor. İnsanların yüzde 80'inde belirti göstermiyor. Ancak yüzde 20 insanda yüksek ateş, kırıklık, halsizlik, kusma, baş ağrısı, vücutta döküntüler oluşuyor. 2-6 gün arasında değişen bir hastalık süresi var. Bu konuda yapılacak testler var. Antikor testi yapılabilir. Bulaşan kişilerin 150'de birinde ağır hastalıklar oluşuyor. Sinir sistemi tutulması oluşuyor. Sinir sistemi tutulumu daha çok çocuklarda ve 50 yaşın üzerinde görülüyor. Kronik alkol kullanımı, altta yatan başka hastalıklar, diyabet, hipertansiyon da riskli gruplar arasında. Kovid-19'dan hatırlayacağımız risk faktörleri, çocuk kısmı hariç, geçerli. Açık alandaki aktivitelerde ısırması daha kolay oluyor. Sivrisinek popülasyonunu azaltacak yöntemler var. Ama kişisel olarak sivrisineklere maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Kapı ve pencerelerden girişlerini engelleyecek yöntemler kullanılmalı, sinek kovucuları kullanılmalı, uzun kollu giyinilmeli. Bu virüsün aşısı ve etkili bir antiviral ajan yok" dedi.