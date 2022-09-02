Kadıköy'ün simgesi Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı

Banka yetkilileri köşk için 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif verdi. Mahkeme tarafından köşkün bedeli 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş olarak belirlenmişti. Böylelikle banka, köşkü belirlenen bedelden 8 lira 29 kuruş fazla vererek satın aldı. Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca satışa itiraz edileceği öğrenildi.