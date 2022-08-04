İstanbul’u istila eden tehlike: Aedes! Isırdığı anda beyni küçültüyor! Aedes belirtileri nelerdir?

GENELLİKLE GÜNDÜZLERİ ISIRIYOR!

Sabah'ta yer alan habere göre, Aedes türü sivrisineklerinin genellikle gündüzleri ısırdığını belirten Dr. Bengisu Ay, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Daha çok tropikal bölgelerde yaşayan bu sivrisineklere son yıllarda ılıman bölgelerde de rastlanmıştır. Zika virüs hastalığı genelde hafif hastalık tablosu ile atlatılır. Ölümcül olması beklenen bir durum değildir. Hastaneye yatış çoğunlukla gerekmez."