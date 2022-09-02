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    • Yaşam
    • 02.09.2022 15:36
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    • 02.09.2022 15:38
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    Tarla için abi ile kardeş kavgasında abi hayatını kaybetti

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Adem Köseoğlu arazi meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Kadem Köseoğlu’nu öldürdü, kardeşi Neriman Köseoğlu’nu ise yaraladı. Kaça şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı

    Düzce'de fındık bahçesi için abi kardeş arasında çıkan kavgada abi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

    KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR
    Akçakoca İlçesine bağlı Küpler Köyü'nde meydana gelen olayda, köyün ormanlık alanında bulunan fındık tarlası için abi Kadem Köseoğlu ile kardeş A. K. kavga etmeye başladı. Bu sırada Kadem Köseoğlu'nun eşi Hatice Köseoğlu'da kavga eden iki kardeşi ayırmak için hamle yaptı.

    BAŞINI TAŞA ÇARPTI
    Çıkan arbedede dengesini kaybeden Kadem Köseoğlu, düşerek başını taşa çarptı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hatice Köseoğlu ise yaralandı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kadem Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hatice Köseoğlu ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kadem Köseoğlu'nun cenazesi ise morga kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli kardeş A. K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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