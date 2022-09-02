Tarla için abi ile kardeş kavgasında abi hayatını kaybetti

Düzce'de fındık bahçesi için abi kardeş arasında çıkan kavgada abi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

Akçakoca İlçesine bağlı Küpler Köyü'nde meydana gelen olayda, köyün ormanlık alanında bulunan fındık tarlası için abi Kadem Köseoğlu ile kardeş A. K. kavga etmeye başladı. Bu sırada Kadem Köseoğlu'nun eşi Hatice Köseoğlu'da kavga eden iki kardeşi ayırmak için hamle yaptı.