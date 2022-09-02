Tarla için abi ile kardeş kavgasında abi hayatını kaybetti

Düzce'de fındık bahçesi için abi kardeş arasında çıkan kavgada abi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR
Akçakoca İlçesine bağlı Küpler Köyü'nde meydana gelen olayda, köyün ormanlık alanında bulunan fındık tarlası için abi Kadem Köseoğlu ile kardeş A. K. kavga etmeye başladı. Bu sırada Kadem Köseoğlu'nun eşi Hatice Köseoğlu'da kavga eden iki kardeşi ayırmak için hamle yaptı.
BAŞINI TAŞA ÇARPTI
Çıkan arbedede dengesini kaybeden Kadem Köseoğlu, düşerek başını taşa çarptı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hatice Köseoğlu ise yaralandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kadem Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hatice Köseoğlu ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.