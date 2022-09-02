Türkiye'yi derinden sarsan Müslüme cinayetinde flaş iddia! Olay yerinde yapılan keşifte...

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 aile yakınının yargılandığı davanın ilk duruşmasında alınan karar gereği, olay yerinde keşif yapıldı.
KEŞİF YAPILDI
Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları, bilirkişiler, Müslüme'nin tutuklu büyükbabası H. Yağal ile tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal ve annesi S. Yağal, geçen yıl 19 Kasım'da küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu Yanışlı Mahallesi kırsalındaki keşfe katıldı. Tutuksuz sanıklardan suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı keşifte, Müslüme Yağal'ın bazı aile yakınları da hazır bulundu.
CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU YER İNCELENDİ
Müslüme'nin kaybolmadan önce görüldüğü bölgede başlayan keşifte, mevkinin küçük kızın cesedinin bulunduğu alana uzaklığı hesaplandı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği keşifte, ormanlık alanda detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalarda, çadır ve ağılın konuşlandığı bölge, hayvanların otlatıldığı noktalar ve olay günü aile üyelerinin bulunduğu alanlar kayıt altına alındı. Daha sonra küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu arazi incelendi.