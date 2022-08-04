Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme'yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı... Şok ifadeler
Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yörük Kızı Müslüme Yanal davasında flaş gelişmeler yaşandı. Mersin'de kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini isterken, dede Hasan Yağal, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İşte detaylar ve mahkemedeki ifadeler...
04.08.2022 21:46 - Son Güncelleme: 04.08.2022 22:05
Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yörük Kızı Müslüme Yanal davasında flaş gelişmeler yaşandı.
Mersin'in gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan müslüme yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi hasan yağal'ın (70) yargılanmasına başlandı.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.