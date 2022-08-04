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Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme'yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı... Şok ifadeler

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yörük Kızı Müslüme Yanal davasında flaş gelişmeler yaşandı. Mersin'de kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini isterken, dede Hasan Yağal, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İşte detaylar ve mahkemedeki ifadeler...

04.08.2022 21:46 - Son Güncelleme: 04.08.2022 22:05
Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme’yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yörük Kızı Müslüme Yanal davasında flaş gelişmeler yaşandı.

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Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme’yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı

Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme’yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı

Mersin'in gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan müslüme yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi hasan yağal'ın (70) yargılanmasına başlandı.

Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme’yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye günlerce Yörük Kızı Müslüme’yi konuşmuştu! Dede Hasan Yağal hakim karşısına çıktı

YÖRÜK KIZI MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

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