Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

''ÖLEN KİŞİ YABANCI UYRUKLU ÜYE OLAN BİRİSİYDİ''

Spor salonu çalışanı, "Saat 22.00 sıralarında olmuş olay, bilenleri de götürdüler zaten. Bizim elemanlar varmış zaten 22.00'de kapatıyoruz salonu. Kimse kalmamış içeride herkes çıkmış. Gelenler 2 kişiymiş, ölen kişi yabancı uyruklu üye olan birisiydi" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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