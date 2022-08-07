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Haberler Yaşam Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde bilirkişi raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde bilirkişi raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan ve cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal cinayeti hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, torununa cinsel istismardan tutuklu yargılanan dede Hasan Yağal'ın söylediği gibi masum bir öpme olmadığı belirtildi. İşte Müslüme'nin ölümüyle ilgili çarpıcı raporun detayları

07.08.2022 13:09 - Son Güncelleme: 07.08.2022 13:09
Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde adli tıp raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Mersin'de kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Sert tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde adli tıp raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Raporda Müslüme'nin cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde adli tıp raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021'de ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kayboldu. Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu.

Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde adli tıp raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Yapılan incelemelere göre Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA'sı bulunurken yapılan analize göre Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı. Şüpheler cinsel istismar ve cinayet üzerinde yoğunlaştı.

Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde adli tıp raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…

Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan aile üyeleri suçlamaları reddederken şüpheli Hasan Yağal, boyunda bulunan DNA örneğiyle ilgili "Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz" dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre bu basit bir öpme değil.

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