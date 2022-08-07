Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde bilirkişi raporu ortaya çıktı! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin boynundan…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan ve cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal cinayeti hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, torununa cinsel istismardan tutuklu yargılanan dede Hasan Yağal'ın söylediği gibi masum bir öpme olmadığı belirtildi. İşte Müslüme'nin ölümüyle ilgili çarpıcı raporun detayları
Mersin'de kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Sert tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Yapılan incelemelere göre Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA'sı bulunurken yapılan analize göre Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı. Şüpheler cinsel istismar ve cinayet üzerinde yoğunlaştı.
Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan aile üyeleri suçlamaları reddederken şüpheli Hasan Yağal, boyunda bulunan DNA örneğiyle ilgili "Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz" dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre bu basit bir öpme değil.