Birçok kültürün kesişme noktası Mardin gezginlerin ilk tercihi

Kültür turlarının ilk sıralarında yer alan Mardin, dar ara sokakları, kendine has taş evleri, yüzyıllardır var olan köklü kültürü, dinlerinin kardeşliği, inanç zenginliği ve birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ile her yıl yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Mardin'deki benzersiz taş işçiliğini şehrin her tarafında görmek mümkün. Bu taş evlerle birlikte konaklayacağınız taş oteller de bulunuyor. Özellikle tarihi yapıları farklı inançlara ait tarihi ibadethaneler ilginizi çekecektir. Bunun dışında gümüş konusunda çok önemli ustalar da Mardin'de bulunuyor. Kadınlar özellikle orijinal takıları Mardin'de bulabilirler.