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    Birçok kültürün kesişme noktası Mardin gezginlerin ilk tercihi

    Güneydoğu Anadolu’da birçok kültürün kesişme noktası Mardin, gezginlerin ilk tercihi arasında. Taş evleri, tarihi mekanları ve yemekleriyle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor...

    Kültürlerin beşiği Mardin

    Kültür turlarının ilk sıralarında yer alan Mardin, dar ara sokakları, kendine has taş evleri, yüzyıllardır var olan köklü kültürü, dinlerinin kardeşliği, inanç zenginliği ve birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ile her yıl yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Mardin'deki benzersiz taş işçiliğini şehrin her tarafında görmek mümkün. Bu taş evlerle birlikte konaklayacağınız taş oteller de bulunuyor. Özellikle tarihi yapıları farklı inançlara ait tarihi ibadethaneler ilginizi çekecektir. Bunun dışında gümüş konusunda çok önemli ustalar da Mardin'de bulunuyor. Kadınlar özellikle orijinal takıları Mardin'de bulabilirler.



    NE ZAMAN GİDİLİR?
    Karasal iklim kuşağında olan Mardin'in kışları oldukça soğuk yazları ise kurak geçer. Bu nedenle nisan mayıs ile eylül ekim aylarında Mardin'i ziyaret etmek iklim açısından en rahat zamanlar olarak tavsiye ediliyor.



    NERELER GEZİLİR?
    ŞEHİDİYE CAMİ:     1214 yılında Melik Mansur Nasreddin Aslan tarafından yaptırılan Şehidiye Camii'nin hemen arkasında yine aynı isimle anılan medrese de yer alıyor.



        KASIMİYE MEDRESESİ: Yine Artuklular dönemine ait yapılardan birisi olan Kasımiye Medresesi ne yazık ki o dönemde Timur'un önderliğindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış. 15. yüzyıla gelindiğinde Akkoyunlu Devleti hükümdarı Kasım İbn Cihangir tarafından tamamlanmış. Artuklu taş işçiliğinin nadide örneklerinden birisi olan eser ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.



        REVAKLI ÇARŞI
        Sipahiler ve Tellaklar olarak da anılan çarşının ismini almasını sağlayan revaklar ise yolun her iki yanında bulunuyor. Bu revakların arkasına sıralanmış dükkanlarda Mardin'e özgü el yapımı eşyalar ile diğer eşyaları bulabileceğiniz mağazalar bulunuyor.



        ULU CAMİ
        Mardin'in sembollerinden birisi olan Mardin Ulu Cami'nin yapımı Artuklular'ın tarih sahnesinde yer aldığı 1176 yılında inşa edilmiş. Cami Artuklu mimarisinin en öne çıkan örneklerinden birisi.



            DEYRULZAFARAN MANASTIRI
            Mardin Ovası'na hakim bir destinasyonda M.S 5. yüzyılda inşa edilen Deyrulzafaran Manastırı, Süryaniler için önemli merkezlerden birisi. Yapının kubbeleri, iç ve dış duvarlarındaki taş nakışları, sütunları ve ahşap el işlemeleri ile son derece dikkat çekici.



            KIRKLAR KİLİSESİ
            Süryaniler'in 569 yılında Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına inşa ettirdikleri yapı, 12. yüzyıla gelindiğinde camiye dönüştürüldüğü için artık Kırklar Kilisesi olarak anılmaya başlanmış.

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