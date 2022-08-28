Zehra Bayır'ın katili saatte gizli! Jandarma her yerde sahibini arıyor

18 yaşındaki Zehra Bayır, bir illetin pençesine düşen kardeşini kurtarmak istiyordu. Ne kadar uğraştıysa da kardeşini uyuşturucudan uzaklaştıramadı. Tek çare vardı, tedavi ettirmek. Bunun için birkaç ay önce Konya'dan Milas'a çalışmaya geldi. Uzaktan akrabası Hatice Koç'un vasıtasıyla onun da çalıştığı bir gece kulübünde işe başladığında kardeşinin hayatını kurtarmak isterken kendisinin vahşi bir cinayete kurban gideceğinden habersizdi.
YÜZME BİLMİYORDU HAVUZDAN KORKARDI
Kulüp Milas'ın birkaç kilometre dışında, geniş bir bahçe içindeydi. Bahçede de herkesin "göl" veya "gölet" dediği bir havuz da vardı. Zehra yüzme bilmediği için sudan korkuyordu, o yüzden bu havuza hiç yaklaşmıyordu. 24 Temmuz günü akşama doğru, işte bu hep korktuğu havuzun içinde cesedi bulundu. Otopsi raporuna göre kafasına sert bir cisimle vurulmuş, kaburgaları da kırılmıştı. Soruşturma başlatıldı, 7 kişi gözaltına alındı. Kulübün işletmecisi Ömer İlter, Zehra'nın eski sevgilisi garson İlimder İlter ve diğer garson Ünal Karakülah tutuklandı. Kulüp ise mühürlendi, kapısına kilit vuruldu.
ZANLILAR REDDETTİ: O SAAT BİZİM DEĞİL
Hürriyet'in haberine göre olay yeri incelemesinde havuzun kenarında bir saat bulundu. Şimdi bu saatin kime ait olduğu araştırılıyor. Tutuklanan işletmeci Ömer İlter suçlamaları kabul etmedi ve kendisini şöyle savundu: "Cumartesi sabaha kadar oradaydım. 05.00'da mekândan ayrıldım. 18.00 sıralarında mekânda çalışan garson beni aradı. 'Zehra boğuluyor, öldü herhalde' dedi. Mekâna gittim. Cesedi çıkarmış üzerine battaniye örtmüşlerdi. Kimseye ifadesi için telkinde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Bulunan saat benim değil." Zehra'nın eski sevgilisi ve aynı kulüpte birlikte çalıştığı 24 yaşındaki İlimder İlter de masum olduğunu söylüyor: "Zehra ile bir ay önce ayrılmıştık. Onu en son olay gecesi gördüm. Daha sonra 04.30'da mekândan ayrılana kadar onu hiç görmedim. Odasına hiç gitmedim. 17.30'da restorana geri döndüm. Hatice'nin 'Gölde birisi var' demesi üzerine gidip baktım. Zehra gölün üzerinde yatıyordu. Şoka girdim. İddia edildiği gibi bir WhatsApp durumu paylaşmadım, onun odasına birisinin girip girmediğini görmedim. Olay yerindeki saat bana ait değil."