Zehra Bayır'ın katili saatte gizli! Jandarma her yerde sahibini arıyor

YÜZÜSTÜ YATIYORDU

Olay gecesi Zehra ile çalışıyorduk, mekân kalabalıktı. Gece 03.00'da Jandarma denetime geldi. Biz sigortasız çalıştığımız için İlimder, Zehra'yı ve diğer kızları balkona çıkarmış. Saat 03.30 sıralarında ben Zehra'yı kons masasında çakmağımı alırken gördüm. Bu sırada aşırı alkollü görünüyordu. O saatten sonra onu hiç görmedim. 17.30 civarında uyandım. Telefonla görüştükten sonra 18.15 gibi balkona çıktım. Binanın bitişiğindeki göletin içerisinde bir kadının kırmızı iç çamaşırı ile yüzüstü yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hemen aşağı indim. Mutfağın önünde İlimder duruyordu. Gölde birinin olduğunu, gidip bakmasını söyledim. Gidip baktı. Döndüğünde 'Bu Zehra' dedi. Ancak İlimder bu sırada olağandışı şekilde sakin davranıyordu. Korktuğum için gidip cesede bakmadım.

'ZULÜM KOKAR' ŞARKISI

Zehra'nın odasına çıktık. Telefonu şarjdaydı. İlimder ile Zehra'nın ortak şarkıları olduğunu bildiğim 'Zulüm Kokar' adlı şarkı çalıyordu. Zehra'nın bazı kıyafetleri de halının üstündeydi. Normalde kıyafetleri yatağının üstünde olurdu. Eşyaları topladıktan sonra Ömer İlter geldi. 'Gel biraz konuşalım' diyerek beni kenara çekti. Jandarmaya, Zehra ile buraya eğlenmeye geldiğimizi, burada çalışmadığımızı, mekânın kapalı olduğunu ve sarhoş olduğumuzu söylememi istedi. Ben de yapamayacağımı, yapsam da yalan söylediğimin anlaşılacağını söyledim. Bana maddi ve manevi destekte bulunacağını söyledi. Göl kenarını göstererek Zehra ile buralarda dolaştığımızı söylememi, böylece Zehra'nın buradan göle düşmüş olabileceğini düşüneceklerini söylemişti. Ama ben bildiklerimi jandarmaya anlattım.