Muğla’da cesedi yarı çıplak halde bulunan Zehra Bayır’ın otopsi raporu ortaya çıktı

Raporda; Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi.

Olay, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.