SON DAKİKA: Vahşice katledilen Zehra Bayır'ın babasından kahreden sözler: Telefonu o anda kapanmış...
Son dakika haberleri... 18 yaşındaki Zehra Bayır, Muğla'da şarkı söylediği mekanda kemikleri kırılana kadar dövüldü. Genç kız ardından başına balta ile vuruldu ve cesedi gölete atıldı. Zehra'nın babası Oğuzhan Bayır ise "Kızımı canice öldürdüler" dedi ve o anlarla ilgili "Telefonu o anda kapanmış..." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı.
Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
"KARDEŞİ İÇİN ÇALIŞIYORDU"
Kızı Zehra ile en son nisan ayında görüşen 4 çocuk babası Oğuzhan Bayır (47) konuştu. 4 yıl önce eşi Fadime Bayır'dan boşandığını ve kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten baba Bayır, "Zehra, daha önce Konya'da bir simitçide çalışıyordu, ayrılıp Muğla'ya gitmiş. Muğla'ya gittiğini de bu olay olduğunda duydum. Kardeşi biraz rahatsızdı. Kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce gitmiş. "