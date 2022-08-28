1 ay önce evlenen çifti ölüm ayırdı: Yürek yakan kare

Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI
Sabah saat 05.10'da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.
Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
YANINDAN AYRILMAK İSTİYORUM
Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.