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    • Yaşam
    • 28.08.2022 09:34
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    • 28.08.2022 09:34
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    1 ay önce evlenen çifti ölüm ayırdı: Yürek yakan kare

    Kahramanmaraş'ta orta refüjdeki ağaca çarpan otomobili ikiye bölündü. Otomobilin sürücüsü Batuhan Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza alanına gelen sürücünün eşi gözyaşlarına boğularak, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi. Çiftin yaklaşık bir ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

    Yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

    Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

    OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI
    Sabah saat 05.10'da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

    Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    YANINDAN AYRILMAK İSTİYORUM
    Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

        Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, "Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu" dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

        CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
        Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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