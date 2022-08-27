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    Yapmayın beni bırakmayın! Antalya'daki elim kaza sonrası bir babanın yürek yakan feryadı

    Antalya'da İsmail Songür, kullandığı motosikletle kamyonun altında kaldı. Eşi ile bir yaşındaki yavrusunu kaybeden babanın feryatları yürekleri dağladı.

    Yapmayın beni bırakmayın
    ANTALYA'DA kamyon, İsmail Songür'ün (30) motosikletine çarptı. Ağır yaralanan Ayşe Songür (31) ve kızı Elif Su (1) kurtarılamadı.

    Eşini ve evladını kaybeden talihsiz adamın feryatları yürekleri dağladı: Ailem gitti! Tutmayın kollarımı.


    Acılı babanın, "Ben ölseydim de onlar yaşasaydı" çığlığı yardıma koşanları bile ağlattı.

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    Haberler Yaşam Yapmayın beni bırakmayın! Antalya'daki elim kaza sonrası bir babanın yürek yakan feryadı
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