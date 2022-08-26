SON DAKİKA: Şırnak'ta eşi ve 3 kızını katleden adamın ifadesi ortaya çıktı: Evi sattım sesler duymaya başladım

Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim. Çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.

Karaaslan, olaydan sonra küçük kızını ayakta gördüğünü ve aklının başına geldiğini aktararak "Şu an ne yaptığımın farkındayım. Yaptıklarımdan pişmanım" ifadelerini kullandı.