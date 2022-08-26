SON DAKİKA: Şırnak'ta eşi ve 3 kızını katleden adamın ifadesi ortaya çıktı: Evi sattım sesler duymaya başladım

Olay, 24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Ancak Hasan Karaaslan, diğer odaya kaçan eşine tekrar ateş edip, öldürdü. Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu.
ANNE İLE KIZLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ
Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi. Hasan Karaaslan da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"SES O KADAR ÇOK YÜKSELİYORDU Kİ; BENİ ZAYIFLATIYORDU"
Karaaslan, emniyetteki ifadesinde; olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Sesin kaynağının bir telefon olabileceğini düşündüğünü söyleyen Karaaslan, bazı sesleri eşi ile kızı Derya'ya benzettiğini söyledi.