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    • Yaşam
    • 24.08.2022 08:32
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    • 24.08.2022 08:45
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    Şırnak'ta aile katliamı! Eşini ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü

    Son dakika haberleri... Şırnak'ta aile katlimanı yaşandı. İdil ilçesinde Hasan Karaaslan isimli şahıs eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü. Eşini ve 3 kızını katleden Hasan Karaaslan daha sonra sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

    Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü!

    Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan(40) isimli şahıs eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

    UYUDUKLARI SIRADA VURDU
    Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

    Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi.

    Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Şırnak'ta aile katliamı! Eşini ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü
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