Antalya’da turist aile otobüste çocuk unuttu

Otobüsün olduğu yere yönlendirilen ekipler çocuğu alıp ailesine teslim etti.

Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.