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    • Yaşam
    • 26.08.2022 17:06
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    • 26.08.2022 19:24
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    Antalya'da turist aile otobüste çocuk unuttu

    Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi. Ailesini göremeyince ağlamaya başlayan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

    Antalya’da turist aile otobüste çocuk unuttu

    Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi.

    Olay, dün Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı halk otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi.

    ÇOCUĞU OTOBÜSTE UNUTTULAR
    Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı.

    Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.

    GEÇ FARKINA VARDILAR
    Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı.

        Otobüsün olduğu yere yönlendirilen ekipler çocuğu alıp ailesine teslim etti.

        Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

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