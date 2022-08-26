Antalya’da turist aile otobüste çocuk unuttu

Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi.
Olay, dün Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı halk otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi.
ÇOCUĞU OTOBÜSTE UNUTTULAR
Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı.
Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.
GEÇ FARKINA VARDILAR
Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı.