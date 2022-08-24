Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye Şırnak'ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

SON DAKİKA: Türkiye Şırnak'ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

Son dakika haberleri... Türkitye, Şırnak'taki cani baba Hasan Karaaslan'ı konuşuyor. Karaaslan, eşini ve 3 evladını başlarından vurarak canice katletti. Evlet katili babanın ifadesi ortaya çıkarken Hasan Karaaslan, 2 çocuğunu daha öldürmek istediği ancak komşularının ortaya çıkmasıyla ikinci katliamdan vazgeçtiği öğrenildi. Karaaslan, ifadesinde şunları söyledi...

24.08.2022 16:27 - Son Güncelleme: 24.08.2022 16:40
SON DAKİKA: Türkiye Şırnak’ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

Son dakika haberi: Kan donduran vahşet, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında gerçekleşti… Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak katletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Türkiye Şırnak’ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

HASAN KARAASLAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise gitti. Karaaslan'ın ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA: Türkiye Şırnak’ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

SON DAKİKA: Türkiye Şırnak’ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

SON DAKİKA: Türkiye Şırnak’ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

3 ÇOCUĞUNU DAHA ÖLDÜRECEKMİŞ!
Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA