SON DAKİKA: Türkiye Şırnak’ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş

HASAN KARAASLAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise gitti. Karaaslan'ın ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dediği öğrenildi.