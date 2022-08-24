SON DAKİKA: Türkiye Şırnak'ta 3 çocuğu ve evladını katleden babayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: Diğer çocuklarını da öldürecekmiş
Son dakika haberleri... Türkitye, Şırnak'taki cani baba Hasan Karaaslan'ı konuşuyor. Karaaslan, eşini ve 3 evladını başlarından vurarak canice katletti. Evlet katili babanın ifadesi ortaya çıkarken Hasan Karaaslan, 2 çocuğunu daha öldürmek istediği ancak komşularının ortaya çıkmasıyla ikinci katliamdan vazgeçtiği öğrenildi. Karaaslan, ifadesinde şunları söyledi...
Son dakika haberi: Kan donduran vahşet, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında gerçekleşti… Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak katletti.
HASAN KARAASLAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise gitti. Karaaslan'ın ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dediği öğrenildi.
Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.