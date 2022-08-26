Şebnem Köker'in ölümünü aydınlatacak 6 soru! Acılı babadan yürek burkan sözler!

Baba Köker, 6 sorunun cevabının cinayeti aydınlatacağını dile getirerek o soruları şöyle sıraladı:

1. Otelde hiç kalmayan, gelmediğini iddia eden İbrahim E.'nın parmak izi, nasıl oldu da pencere pervazında çıktı?

2. Otel odasındaki pervazda, Şebnem'in iç çamaşırında ve duvarda bulunan, bir kadına ait olduğu belirlenen kan izlerinin sahibi kim?

3. Pencere pervazında neden Şebnem'in hiç parmak izi yok?