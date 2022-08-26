Şebnem Köker'in ölümünü aydınlatacak 6 soru! Acılı babadan yürek burkan sözler!

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden İzmirli Şebnem Köker'in (29) ölümünün üzerindeki sır perdesi, 447 gündür aralanmadı.
ÖLÜME GÖTÜREN PENCEREDE BİRDEN ÇOK İZ
İletişim bilgilerinin dava dosyasına yeni gelişmeler getirmesi beklenirken asıl önemli gelişme penceredeki parmak izleriyle oluştu. Mahkeme sanığa ait parmak izlerinin belirlenmesini isterken genç kadını ölüme götüren pencerede birçok parmak izi tespit edildi.
Mahkemenin istediği parmak izlerinin grafik halinde dosyaya konmasının ardından aydınlatılamayan ölüm olayına ilişkin şüpheler artmaya devam etti.