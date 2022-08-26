Şarampole yuvarlandı eşini aradı: Kaza geçirdim sakin ol

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan, Berk Aktaşçay yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler Aktaşçay'ın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.