SON DAKİKA: İstanbul'da hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü! Planlı bir cinayet mi? Kolyesi nerede?
Son dakika haberleri... İstanbul geçen yıl erkek arkadaşıyla gittiği pansiyonun 3. katından düşerek ölen Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, olay sırasında odada başka bir kadının daha olduğunu iddia etti. Kızının ölümünden sonra kendisine teslim edilen kolyenin Şebnem'e ait olmadığını söyleyen baba, "Bu planlı bir cinayet" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
27.05.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:50
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl Haziran ayında Timuçin Bayhan ile birlikte gittiği pansiyonun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden İzmirli Şebnem Köker'in (29) sır ölümü araştırılıyor.
Ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmezken genç kadının babası Abdullah Köker, dedektif gibi iz sürüyor.
FARKLI BİR KADIN DNA'SI
Çiğli'de özel bir hastanede ameliyathane görevlisi olarak görev yapan Şebnem hemşirenin acılı babası Abdullah Köker,