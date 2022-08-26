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    • Yaşam
    • 26.08.2022 15:39
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    • 26.08.2022 15:39
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    Sahipsiz köpek dehşeti! Manisa'da 5 yaşımdaki çocuk yaralandı

    Hayvantaparlar, ısrarla sahipsiz köpekleri savunmaya devam ederken özellikle küçük çocuklar sahipsiz köpeklerden dolayı mağdur oluyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

    AA
    5 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeklerin kurbanı oldu

    Dün, Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Nursima Adıyaman'a sahipsiz çok sayıda köpek saldırdı.

    Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtarılan çocuk, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Baba Recep Adıyaman, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Komşularına hızlı davrandıkları için teşekkür eden Adıyaman, "Çocuğuma 6 köpek bir anda saldırmış, çok şükür ucuz atlattık daha da kötü olabilirdi. Sahipsiz köpeklerin mahalleden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz." dedi.

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