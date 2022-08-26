İETT'de yaşanan son bomba: Şoför direksiyonu yolcuya teslim etti

İBB'ye bağlı İETT otobüsleri her geçen gün bir olayla gündeme geliyor.
Silivri-Avcılar '303A' hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü, yanındaki kişiye direksiyonu teslim ederek, bir süre yanında yolculuk yaptı.
Yolcu Erkut Güner o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek şikayet etti.
ŞOFÖR OTOBÜSÜ SÜRERKEN CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ
Avcılar'dan Silivri'ye gitmek için 12 Ağustos Cuma günü Silivri-Avcılar hattında çalışan , A-946 kapı numaralı İETT otobüsüne binen Erkut Güner, iddiaya göre, otobüs şoförünün, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilendiğini ve direksiyonu tek eliyle kullandığını fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla kayda giren Güner, daha sonra şoförün yolcuyla yer değiştiğini gördü.
Otobüsü yolcunun kullandığı anları kaydeden Güner, şoför hakkında şikayette bulundu. İETT, şoföre 100 bilet bedeli para cezası verildiğini bildirdi. Güner 14 Haziran'da yine bindiği İETT otobüsünde, şoförünün cep telefonuyla ilgilenerek otobüs kullandığını ve o anları da cep telefonuyla kaydederek şikayette bulunduğunu söyledi.
Silivri-Avcılar, '303 A' hattında, A-946 kapı numaralı otobüsü kullanan iki farklı şoförün ihmalkar hareket ederek, insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen Erkut Güner, yaptığı şikayetler sonrası verilen cezaların yetersiz olduğunu ifade etti. Güner "Şoförler trafik kuralına uymuyor. Trafiktekilerin ve taşıdıkları yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir çok davranışta bulunuyorlar. Çok kez şahit olduğumuz bu olayları kayıt altına alıp şikayet etme ihtiyacı hissettim" dedi.