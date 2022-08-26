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    • Yaşam
    • 26.08.2022 16:31
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    • 26.08.2022 16:31
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    İzmir’de Aliağa'da deniz kıyısına ceset vurdu!

    İzmir’in Aliağa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Ceset, cenaze nakil aracıyla morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kıyıya ceset vurdu

    İzmir'in Aliağa ilçesinde, deniz kıyısına ceset vurdu.

    Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Aliağa Gemi Söküm Tesislerindeki bir firmada çalışanlar, deniz kıyısındaki cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ
    Cesedin erkek cesedi olduğu, kimliğinin de henüz belirlenemediği öğrenildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından kıyıya vuran ceset, cenaze nakil aracıyla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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