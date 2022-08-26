Düzce'de dilencinin foyası böyle ortaya çıktı! Karakola topallayarak girdi koşarak gitti üzerinde 896 TL para bulundu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayağına taktığı aparat ile engelli olduğunu iddia eden şahsın foyasını karakolda ortaya çıkardı. Düzce Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında 'Bir Babanın Feryadı' başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi. Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.