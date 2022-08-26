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    • Yaşam
    • 26.08.2022 15:54
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    • 26.08.2022 15:59
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    Düzce'de dilencinin foyası böyle ortaya çıktı! Karakola topallayarak girdi koşarak gitti üzerinde 896 TL para bulundu

    Düzce’de duygu sömürüsü yaparak vatandaşların vicdannına dokuna şahıs topallayarak girdiği karakoldan koşarak çıktı. Şahsın üzerinden ise 896 TL para çıktı. Karabük'ten Düzce'ye gelerek insanların iyi niyetlerini suiistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uygulandı.

    İHA
    Dilencinin foyası böyle ortaya çıktı

    Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayağına taktığı aparat ile engelli olduğunu iddia eden şahsın foyasını karakolda ortaya çıkardı. Düzce Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında 'Bir Babanın Feryadı' başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi. Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

    Zabıta Karakoluna götürülen sahte engelli dilenci, uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak Zabıtaya teslim etti. Sahte dilenci topallayarak girdiği karakoldan ise koşarak çıktı.

    Karabük'ten Düzce'ye gelerek insanların iyi niyetlerini suiistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uygulandı.
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        Haberler Yaşam Düzce'de dilencinin foyası böyle ortaya çıktı! Karakola topallayarak girdi koşarak gitti üzerinde 896 TL para bulundu
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