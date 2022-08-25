İlaç almak için çıktı ölüsü bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cenazesi Mardin-Diyarbakır karayolu Sürgücü kavşağı yol kenarında bulundu. Alınan bilgiye göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak Mahallesinde ikamet eden ve ilçeden ilaç almak için sabah saatlerinde evden çıkan Mehmet Demir(76), akşam saatlerinde eve gelmeyince ailesi telefondan aradı. Telefonlarına cevap vermeyen Demir, ailesi ve akrabaları tarafından aranmaya başlandı. Uzun bir süre haber alınmayınca ailesi, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne Demir'in kayıp olduğunu bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Mardin-Diyarbakır karayolu Sürgücü kavşağında Demir'in cesedi bulundu. Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir, ilaç almak için gideceği Mazıdağı minibüslerini beklediği kavşakta bulunan yol kenarındaki demir bariyerlere yaslandığı ve bariyerlerin üstünden araziye düştüğü ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

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