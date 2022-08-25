5 arkadaşın ölmeden önce son fotoğrafı ve görüntüleri ortaya çıktı

Esenler'de 5 arkadaşın yaşamını yitirdiği kazadan geriye birlikte çektirdikleri fotoğraf ve görüntüler kaldı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlar otomobilden video paylaştı | Video
OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA UÇTU
TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.
Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.
GERİYE FOTOĞRAF KALDI
Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.