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    • Yaşam
    • 25.08.2022 12:56
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    • 25.08.2022 13:00
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    5 arkadaşın ölmeden önce son fotoğrafı ve görüntüleri ortaya çıktı

    Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra geriye otomobilden düşen ve yemekte çekildikleri son fotoğraf ile otomobilden paylaştıkları son görüntüleri kaldı.

    Feci kazadan önceki son kare ortaya çıktı

    Esenler'de 5 arkadaşın yaşamını yitirdiği kazadan geriye birlikte çektirdikleri fotoğraf ve görüntüler kaldı.

    Trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlar otomobilden video paylaştı | Video

    OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA UÇTU
    TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.

    Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

    GERİYE FOTOĞRAF KALDI
    Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.

    SON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR
    Hayatını kaybeden arkadaşların yoplu çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra kazadan önce otomobilde çektikleri son görüntüleri de ortaya çıktı.

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    Haberler Yaşam 5 arkadaşın ölmeden önce son fotoğrafı ve görüntüleri ortaya çıktı
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