5 arkadaşın ölmeden önce son fotoğrafı ve görüntüleri ortaya çıktı

Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

GERİYE FOTOĞRAF KALDI

Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.