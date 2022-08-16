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    • Yaşam
    • 16.08.2022 14:11
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    • 16.08.2022 14:11
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    Ters yönde giden motosiklet, kamyonet ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet, kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan 1 yolcu ise yaralandı.

    Ters yönde giden motosikletin sürücüsü öldü

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet, kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü.

    YOLA SAVRULDULAR
    Gece saatlerinde Karasu-Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi Küçükboğaz mevkiinde; Karasu'dan Kocaali istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 41 NY 615 plakalı kamyonet ile ters yönden seyir halinde olan 26 yaşındaki Selim Can Aydın hakimiyetindeki 34 EEY 227 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Kerem S. yola savruldu.

    SÜRÜCÜ CAN VERDİ
    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü neticesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki Kerem S., ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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