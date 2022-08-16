Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar: Sayıkladığı isimler kim?

Arkadaşı da yeğenimi bırakıp gitmiş. Bu da kamera kayıtlarında var. Ancak yeğenimin arkadaşları Helin ve Berfin çelişkili ifadeler kullanıyor. Arkadaşları Sinem'in eve sinirli bir şekilde geldiğini söylüyorlar ama kamerada önce Sinem'in eve gittiği, sonra arkadaşlarının eve gittiği görülüyor.

MOTORLA DEĞİL BEYAZ ARAÇLA GİTMİŞ!

Ayrıca yeğenimi motorla bırakan arkadaşı da Sinem'in işe alındığı için çok mutlu olduğunu söylüyor. Arkadaşları yeğenimin 10 dakika durup birinin motoruyla evden ayrıldığını ifade ediyor ancak kamera kayıtlarında Sinem'in yarım saat evde durduğu ve motorla değil beyaz bir araçla gittiği görülüyor" ifadelerini kullandı.