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    • Yaşam
    • 16.08.2022 10:36
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    • 16.08.2022 11:22
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    Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar: Sayıkladığı isimler kim?

    İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Çiçek'in sayıkladığı isimler, "tecavüz etmeye kalktılar" detayı ve kalbinin iki kez durması gibi önemli bilgiler cinayetin sır perdesini aralayabilir. Diğer yandan acılı baba Serdar Çiçek de araştırmanın seyrini değiştirecek açıklamalarda bulundu.

    Sinem’in ölümüne ışık tutacak detaylar

    İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı.

    Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar: Sayıkladığı isimler kim?

    ÇELİŞKİLERİN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ
    Yeğeninin arkadaşlarının çelişkili konuştuğunu, Sinem'in son görüntüsünde bindiği görülen beyaz aracın kime ait olduğunu öğrenemediklerini ve Sinem baygınken yakınında bulunan şahsı da tanımadıklarını belirten hala Pınar Doğrucu, "Yeğenim baygınken birkaç kişinin ismini zikretmiş. Bu çelişkilerin bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

    BORNOVA'DAKİ GÖRÜŞME SONRASI BAŞINA NELER GELDİ?
    İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti.

    KANINDA ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
    Sinem tüm müdahalelere rağmen olayın ertesi günü hayatını kaybederken, kanında yüksek miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Öte yandan Sinem polisler tarafından bulunduğunda yakınında da üzeri kanlı, yüzünde darp izleri olan motosikletli bir kişi tespit edildi.

        GASP SUÇUNDAN TUTUKLANDI
        Üzerinde Sinem'in cep telefonu bulunan ve gözaltına alınan Burak K. 'gasp' suçundan tutuklandı. Olayd pek çok şüpheli durum olduğuna dikkat çeken hala Pınar Doğrucu ise bu çelişkilerin bir an önce çözülerek suçluların ceza almasını istedi.

        KENDİME MOTOR ALMAK İSTİYORDU
        Yeğeninin motor almak istediğini, bu sebeple de olay günü iş görüşmesine gittiğini belirten Pınar Doğrucu, "Yeğenim kendine motor almak istiyordu. İnternetten ikinci el motor almak için biriyle tanışmış ve motor parasını biriktirmek için işe girmek istemiş. Motoru alacağı kişiden kendisini iş görüşmesine götürmesi için ricada bulunmuş.

        ARKADAŞLARININ İFADESİ ÇELİŞKİLERLE DOLU
        Yeğenim 26 Temmuz'da o şahısla motora binip iş görüşmesine gitmiş ve işe alınmış. İş görüşmesi sonrası motorcu arkadaşına Helin diye bir arkadaşının evine gideceğini söyleyip, kendisini oraya bırakmasını istemiş.

            Arkadaşı da yeğenimi bırakıp gitmiş. Bu da kamera kayıtlarında var. Ancak yeğenimin arkadaşları Helin ve Berfin çelişkili ifadeler kullanıyor. Arkadaşları Sinem'in eve sinirli bir şekilde geldiğini söylüyorlar ama kamerada önce Sinem'in eve gittiği, sonra arkadaşlarının eve gittiği görülüyor.

            MOTORLA DEĞİL BEYAZ ARAÇLA GİTMİŞ!
            Ayrıca yeğenimi motorla bırakan arkadaşı da Sinem'in işe alındığı için çok mutlu olduğunu söylüyor. Arkadaşları yeğenimin 10 dakika durup birinin motoruyla evden ayrıldığını ifade ediyor ancak kamera kayıtlarında Sinem'in yarım saat evde durduğu ve motorla değil beyaz bir araçla gittiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

            YAKININDA BİR ŞAHIS BULUNDU
            Yeğenine ulaşamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu ve ardından kızlarının Ege Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındığını öğrendiklerini aktaran Doğrucu, "Sinem akşam saatlerinde trafik polisleri tarafından yolda bulunmuş ve hastaneye sevk edilmiş. Sinem'in vücudunda çok yoğun miktarda uyuşturucu bulunmuş. Böbrekleri iflas etmiş ve 42 derece ateşi varmış. Doktorlar, yeğenimin hayati tehlikesinin yüksek olduğunu belirtmiş.

            Bu sırada Sinem'in bulunduğu yerde bulunan Burak K. isimli şahıs da o sırada karakolda ifade veriyormuş. Bu şahıs, olay yerinde Sinem'in 5-10 metre arkasında bulunmuş. Üzeri kanlı ve yüzünde boğuşma izleri varmış. Polisler tarafından yakalandığında üzerinden Sinem'in cep telefonu çıkmış. Ertesi gün de tüm müdahalelere rağmen Sinem'i kaybettik" diye konuştu.

                SİNEM ÇİÇEK BAZI İSİMLERİ SAYIKLAMIŞ
                Yeğeninin polisler tarafından bulunduğunda yarı baygın şekilde birkaç kişinin isminden bahsettiğini öne süren hala Doğrucu, şöyle konuştu: Yeğenim, Cengiz ya da Cüneyt ile Ömer diye isimlerden bahsetmiş. 'Bu kişiler nerede, bana tecavüz etmeye kalktılar' diye bağırmış.

                İsimlerini zikrettiğine göre tanıdığı birileri de olabilir ama bizim tanıdığımız kişiler değil. Sinem'in arkadaşları çelişkili konuşuyor. Sinem'i alan beyaz arabayı süren kişi kim bilmiyoruz. Sinem'in yanında bulunan kişiyi tanımıyoruz. Sinem'in zikrettiği isimler kim bilmiyoruz. Bunların bir an önce araştırılmasını istiyoruz.

                Bu olay, Sinem'in iş görüşmesine gittikten sonra kaybolduğu sanılıyor ancak durum daha farklı. Bu olayda parmağı olan kim varsa olayın aydınlanması lazım. Burak K. isimli şahsın da gasp ve cinsel istismardan değil cinayetten yargılanmasını istiyoruz. Sinem'in kız arkadaşlarının telefonlarının incelenmesini istiyoruz. Bu kızlar Sinem'in yeni tanıştığı kişiler. O arkadaşları da bu işin içinde olabilir.

                BABASI DA KONUŞTU
                İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

                Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını da iddia eden Çiçek (41), "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

                ASLIHAN ÇİÇEK'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
                Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Sinem akşam saatlerinde dönmeyince, babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

                Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi, aynı gün Hilal Habeşi Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

                SON GÖRÜNTÜLERİ VE KAMERA KAYITLARI İZLENDİ
                Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklandı.

                    Öte yandan Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in hafif ticari bir aracı bindiği görülüyor.

                    ASLIHAN SİNEM ÇİÇEK'İN İKİ DEFA KALBİ DURMUŞ
                    Genç kızın büyük üzüntü yaşayan babası Serdar Çiçek, konuştu. Kızının iş görüşmesine gitmek için ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten Çiçek, "Kendisini daha sonra hastanede bulduk. Yüksek derecede ateşi varmış. Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edilmiş. Ancak uyuşturucunun ne olduğunu henüz bilmediklerini söylediler. Kalbinin hızlı attığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ertesi gün saat 13.00'te kızım yaşamını yitirdi. İki defa kalbi durmuş" dedi.

                    BAHSETTİĞİ DİĞER İSİMLER KİMLER
                    Kızının bulunduğu yerde birçok kişinin alkol aldığını ifade eden Çiçek, olaya ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

                    Baba Çiçek, şunları anlattı:
                    Otoyol kenarı. Orada bir motosikletliyi fark ediyorlar. Polis duruyor, 5 adım yakınında da kızım yerde yatıyor. Kızım şuursuzca bağırmış. 'Diğerleri nerede, beni taciz etmeye kalkıştılar' demiş. 2-3 isim söylüyor. Bunlardan biri yakınında yakalanan motosikletli Burak Kaya. Kızımızın telefonu Burak Kaya'nın üzerinden çıkıyor. Motosikletinden bıçak çıkıyor. İkisinin üstü de kanlı. Savcının talebi ile bıçaklı gasptan bu kişi tutuklanıyor.

                    Diğerleri nerede? Bilgi edinemiyoruz. Diğerleri yakalandı mı? Kızımın iş görüşmesi sonrası iki kız arkadaşıyla, Bornova'da kahve içtiğini öğrendim. Onların da ifadesi alınmış, çelişkili konuşmuşlar. Kızımın olay yerinde bahsettiği diğer isimler kimler? Bunların araştırılmasını istiyoruz. Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesi."

                        KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN
                        Sinem'in gözü yaşlı babaannesi Fatma Çiçek (62) de "İş görüşmesi sonrası kız arkadaşlarla beraber kahve içmiş. Arkadaşları 'Çok sinirliydi' falan demişler. Çelişkili ifade veriyorlar. Vücudunda yoğun miktarda uyuşturucu çıktı. Böbrekleri iflas etti. Adaletin yerini bulmasını, kızımın kanını yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Yaşam Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar: Sayıkladığı isimler kim?
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