İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı.
Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar: Sayıkladığı isimler kim?
ÇELİŞKİLERİN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ
Yeğeninin arkadaşlarının çelişkili konuştuğunu, Sinem'in son görüntüsünde bindiği görülen beyaz aracın kime ait olduğunu öğrenemediklerini ve Sinem baygınken yakınında bulunan şahsı da tanımadıklarını belirten hala Pınar Doğrucu, "Yeğenim baygınken birkaç kişinin ismini zikretmiş. Bu çelişkilerin bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.
BORNOVA'DAKİ GÖRÜŞME SONRASI BAŞINA NELER GELDİ?
İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti.
KANINDA ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Sinem tüm müdahalelere rağmen olayın ertesi günü hayatını kaybederken, kanında yüksek miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Öte yandan Sinem polisler tarafından bulunduğunda yakınında da üzeri kanlı, yüzünde darp izleri olan motosikletli bir kişi tespit edildi.