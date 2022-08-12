Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı
Türkiye günlerce Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet'i konuşmuştu. Hastanedeki tedavisi devam eden Cem Muhammet'ten haber geldi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavisi süren küçük çocuğun 3 kilo aldığını, çok hareketli olduğunu ve yakında taburcu edileceğini söyledi.
12.08.2022 17:00 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:00
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9) bütün yemeklerini yediğini, 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın son durumuyla ilgili bilgi verdi.