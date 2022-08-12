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Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı

Türkiye günlerce Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet'i konuşmuştu. Hastanedeki tedavisi devam eden Cem Muhammet'ten haber geldi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavisi süren küçük çocuğun 3 kilo aldığını, çok hareketli olduğunu ve yakında taburcu edileceğini söyledi.

12.08.2022 17:00 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:00
Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9) bütün yemeklerini yediğini, 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı.

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Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı

Muhammet'in gayet iyi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor.

Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı

Kilo alımı istediğimiz gibi, artık kalpte, böbrekte, karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok.

Bursa’da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’ten haber var! Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu açıkladı

Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor, çünkü zaten gelişme geriliği var, onu da hemen aşmasını beklemiyoruz" dedi.

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