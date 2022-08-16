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    • Yaşam
    • 16.08.2022 15:30
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    • 16.08.2022 15:35
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    Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş

    Ankara'da Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, dün fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu yitirdi. Öztürk'ün, stajyer olarak iş yerinde ilk iş günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, inşaatta çalışmalar durduruldu.

    Stajyer mühendis ilk iş gününde canından oldu

    Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybetti.

    BETON KALIPLARIN ALTINDA KALDI
    Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında dün saat 16.30 sıralarında, kent genelinde aniden etkili olan fırtına sonrası inşaatta bulunan tahtalar, sağa sola uçuşmaya başladı.

    Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı.

    ÖZTÜRK OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Kurtarılan gençler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    STAJYER OLARAK İLK İŞ GÜNÜYDÜ
    Taziye mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'nce "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

        Taha Öztürk'ün, dün stajyer olarak ilk gününü geçirdiği öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi, ikindi vakti Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        İNŞATTAKİ ÇALIŞMALAR DURDU
        Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, inşaattaki çalışmalar durduruldu.

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