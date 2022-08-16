Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş

Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybetti.
BETON KALIPLARIN ALTINDA KALDI
Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında dün saat 16.30 sıralarında, kent genelinde aniden etkili olan fırtına sonrası inşaatta bulunan tahtalar, sağa sola uçuşmaya başladı.
Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı.
ÖZTÜRK OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kurtarılan gençler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
STAJYER OLARAK İLK İŞ GÜNÜYDÜ
Taziye mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'nce "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.