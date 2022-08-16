Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş

Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı.

ÖZTÜRK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kurtarılan gençler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.