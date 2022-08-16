Beşiktaş'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı





"ŞOFÖR O KADAR MALI ALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ AMA MAL SAHİBİ ISRAR ETTİ"

İddiaya göre, bir kişi yap malzemelerinin nakliyesi için 34 AG 1356 kamyoneti tuttu. Şoför, malzemelerin çok fazla olduğunu ve aracın kapasitesini aştığını söylese de mal sahibi bir miktar daha fazla para verince tüm malzemeler kamyonete yüklendi. Kamyonet, kasadaki 3 genç ve malzemeler ile yola çıktı. Sonrasında da kaza meydana geldi. Kaza yapan aracın kasasında bulunan işçi genç, "Vuracağını biliyorduk, fren tutmadı. Araba çok hızlı gidiyordu. Arkadaşlara atlayalım dedim ama araba çok süratliydi. Kolumdan da yaralandım. Şoför o kadar malı götüremeyeceğini söyledi ama mal sahibi birkaç tane kaldı zaten alırsın diyerek arabayı iyice doldurdu, bizi de arkaya koydu. 3 kişi arkadaydık, 2 kişi de öndeydi. Fren tutmayınca böyle oldu. Ölümden döndük" dedi. Arabanın kasasında bulunan bir diğer genç ise, "Fren patladı, araba sallandı. Önce atlamaya çalıştık. Olmadı çünkü araba hızlandı. Sonra da araba vurdu. Çok korktuk" diye konuştu.



"KAPIYI CAMLARI KIRARAK AÇTIK"

Kamyonetin girdiği çiçek bahçesinin sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Freni patlamış, yukarıdan bir hayli süratli geldi. Arabada da 5 kişi varmış. İki kişi önde 3 kişi de arkadaydı. Biri bir hayli yaralıydı, birinin de şuuru yerindeydi ama öbürünün şuuru kapalıydı, ambulansla götürdüler. Arkadaki çocuklara bir şey olmadı, arabadaki mallar onları kurtardı. Ambulansa, itfaiyeye haber verdik. Biz de kapıyı camları kırarak açtık" şeklinde konuştu.