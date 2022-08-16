Kadıköy'de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı.
Bir mahalleye kabus gibi çöktüler! İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten olay! Sevgili çiftin yaptıkları isyan ettirdi
Dehşet anları kameralara yansırken, çevreye ağır küfür ve hakaretler savuran çift polis tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.
Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.