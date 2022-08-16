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    • Yaşam
    • 16.08.2022 15:24
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    • 16.08.2022 15:46
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    Bir mahalleye kabus gibi çöktüler! İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten olay! Sevgili çiftin yaptıkları isyan ettirdi

    İstanbul Kadıköy'de sokakta yaşayan bir çift adeta mahallelinin kabusu oldu. Bina girişlerine girerek konaklayan çifte mahalleli tepki gösterince olay çıktı. Mahalle sakinlerine saldıran çift, alkol şişeleriyle evlerin camlarını kırdı.

    Bir mahalleye kabus gibi çöktüler

    Kadıköy'de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı.

    Bir mahalleye kabus gibi çöktüler! İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten olay! Sevgili çiftin yaptıkları isyan ettirdi

    Dehşet anları kameralara yansırken, çevreye ağır küfür ve hakaretler savuran çift polis tarafından yakalandı.



    Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.

    Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.



        ALKOL ŞİŞESİ FIRLATIP CAMI KIRDI
        Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı. Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı.

        Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.

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        Haberler Yaşam Bir mahalleye kabus gibi çöktüler! İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten olay! Sevgili çiftin yaptıkları isyan ettirdi
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