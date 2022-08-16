Kadıköy'de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı.

Bir mahalleye kabus gibi çöktüler! İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten olay! Sevgili çiftin yaptıkları isyan ettirdi

Dehşet anları kameralara yansırken, çevreye ağır küfür ve hakaretler savuran çift polis tarafından yakalandı.