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    • Yaşam
    • 14.08.2022 17:26
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    • 14.08.2022 17:26
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    Fırat Nehri'nde kaybolan 2 gençten acı haber geldi

    Son dakika haberleri... Gaziantep’in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'nin oluşturduğu su birikintine giren yabancı uyruklu 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı.

    Fırat Nehri’nde kaybolan 2 gençten acı haber geldi

    Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kıyısına giden 5 arkadaş suya girip yüzdü.

    Nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu.

    Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye giden jandarma, itfaiye, ambulans, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Fırat Nehri'nde kaybolan 2 gençten acı haber geldi
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