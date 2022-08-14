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    • Yaşam
    • 14.08.2022 14:47
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    • 14.08.2022 14:47
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    Sivas'ta korkunç kaza! Bariyerlere daldı: 2'si ağır 5 yaralı

    Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç bariyerlere daldı. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Sivas’ta korkunç kaza! Bariyerlere daldı

    Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi.

    Sivas'tan Hafik'e giden Hümeyra Ulusu yönetimindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

    Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada sürücü ile araçtaki Murat Uyar, Tülay Uyar, Hatun Ulusu ve Niyazi Ulusu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarıldı. Yaralılardan Tülay Uyar ile Hatun Ulusu'nun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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