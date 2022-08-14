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    • Yaşam
    • 14.08.2022 17:29
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    • 14.08.2022 17:29
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    Avcılar'da 2 bina tahliye edildi: Deprem oluyor sandık

    Son dakika haberleri... Avcılar'da çatlaklar oluşan 4'er katlı bitişik iki bina tahliye edilerek mühürlendi. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk." dedi.

    Avcılar’da 2 bina tahliye edildi: Deprem oluyor sandık

    Gümüşpala Mahallesi'ndeki Mercan Sokak'ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlaklar oluştu. Saat 04.00 sıralarında çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi.

    Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi. Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istedi.

    İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler'deki yaşlı bakımevine götürüldü. Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.

        "DEPREM OLUYOR DİYE UYANDIK"
        Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk."

        "PARÇA ALIP İNCELEYECEKLER"
        Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.
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