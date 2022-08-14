Avcılar’da 2 bina tahliye edildi: Deprem oluyor sandık

"PARÇA ALIP İNCELEYECEKLER"

Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.