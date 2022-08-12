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    Hizaya getireceğiz

    Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağını söyledi. Erdoğan, bu marketlerde şeker, un gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini belirtti.

    Hizaya getireceğiz

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.

    Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında koyun ve kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimi hatırlatan Erdoğan, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek" dedi.

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