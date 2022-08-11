Başkan Erdoğan'dan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Su dünyamızın ve insanlığın en kıymetli kaynaklarından birisidir. Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi olan su kaynakları kuraklığın önüne geçer. Tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun her damlasının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Su yenilenebilir bir kaynaktır. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir.





YUSUFELİ BİTME AŞAMASINA GELDİ

Kamunun bu yatırımlarla görevli kuruluşu yanında özel sektörü de hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik. Yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkemize kazandırdık. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir.

Hidroelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık.

Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğiyle 34 hidroelektrik santralimiz yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Bu santraller ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Son 20 yılda ülkemize bugün açılışını yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur. En kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz. Su medeniyettir, suyunuz varsa medenisiniz. Ülkemiz sınırlarını da aşıp denizin altına döşediğimiz borularla Kuzey Kıbrıs'a kadar suyu götürdük. Hem yerleşim birimlerimizi hem arazilerimizi koruduk.