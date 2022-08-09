Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.08.2022 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 11:22
    ABONE OL

    Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

    Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle yapılan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elinde çekiç bulunan saldırganın dua eden vatandaşların yanından geçerek çinileri kırmaya başladığı görüldü.

    Eyüp Sultan Türbesi’ne çekiçli saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

    Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

    Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.



    Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
        Abdülhamid Han geliyor!
        Haberler Yaşam Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
            SON DAKİKA