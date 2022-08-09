Taner A, eski eşi Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç'yi Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'ne çağırdı. Aynı mahallede oturan Seher A, sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir Ç, Taner A. ile buluştu. Tartışma tekrardan alevlendi ve kavgaya dönüştü.
Sabah'ta yer alan habere göre, Taner A. belindeki ruhsatsız silahını çıkardı ve olay yerine Bedir Ç'nin aracıyla gelen eski eşi Seher A. ile sevgilisi Yaşar Ç.'ye ateş etti. İkiliyi 'Konuşmak için' diyerek buluşma noktasına çağıran Yaşar Ç'nin olay yerine ikiliyi vurmayı planlayarak geldiği iddia edildi.