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    • Yaşam
    • 09.08.2022 11:44
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    • 09.08.2022 11:44
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    İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Eski eşi ve sevgilisini buluşmaya çağırıp sokak ortasında silahla yaraladı

    İstanbul Sarıyer'de kan donduran bir olay yaşandı. Yeni boşandığı eski eşi ve sevgilisini buluşmaya çağıran eski koca ikisini de silahla vurdu. İkiliyi buluşmaya getiren arkadaşlarını da başından vurarak yaraladı. Yaraladığı kişinin aracını gasp ederek kaçan saldırgan aranıyor.

    Eski eşi ve sevgilisini buluşmaya çağırıp kurşunladı

    Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Seher A'nın (30), Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladığını öğrenen Taner A. (37), telefonla eski eşini aradı. İkilinin arasında tartışma çıktı.

    Taner A, eski eşi Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç'yi Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'ne çağırdı. Aynı mahallede oturan Seher A, sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir Ç, Taner A. ile buluştu. Tartışma tekrardan alevlendi ve kavgaya dönüştü.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Taner A. belindeki ruhsatsız silahını çıkardı ve olay yerine Bedir Ç'nin aracıyla gelen eski eşi Seher A. ile sevgilisi Yaşar Ç.'ye ateş etti. İkiliyi 'Konuşmak için' diyerek buluşma noktasına çağıran Yaşar Ç'nin olay yerine ikiliyi vurmayı planlayarak geldiği iddia edildi.

        ARACI DA GASP EDEREK KAÇTI
        Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç'yi de darp etti. Sarıyer'de dehşet saçan eski eş, Bedir Ç'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

        Seher A. ve Yaşar Ç, Seyrantepe İlçesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp edilen ve yaralanan Bedir Ç. de Çayır Başı Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Gasp ettiği arabayı Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki bir caddenin üzerinde kapılarını açık şekilde terk eden ve kaçan saldırgan Taner A. aranıyor.
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        Haberler Yaşam İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Eski eşi ve sevgilisini buluşmaya çağırıp sokak ortasında silahla yaraladı
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