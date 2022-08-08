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    • 08.08.2022 11:29
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    Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı! Saldırgan yakalandı

    Son dakika haberleri... Eyüp Sultan Türbesi'ne dün saat 21.30 sıralarında gelen bir şahıs çekiçle saldırdı. Yakalanan saldırgan polise teslim edilirken şahsın yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

    DHA
    Eyüp Sultan Türbesi’ne çekiçli saldırı!

    Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı

    Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

    YÜZDE 80 ENGELLİ RAPORU ÇIKTI
    Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

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