Oğuldan babaya "eğitim masrafı" davası! Hakaretler ederek şirketten kovmuştu...

ETİLER'DE OTURUYOR LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Kabul edildiği ABD'deki üniversitenin okul masrafı, konaklama ve yemek gibi masrafları için babasından aylık 28 bin lira maddi yardım talep eden genç adam, ünlü bir şirkette lüks içinde yaşayan ve Etiler'de ikamet eden babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine maddi veya manevi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü.