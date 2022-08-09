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    • Yaşam
    • 09.08.2022 08:50
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    • 09.08.2022 09:17
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    Oğuldan babaya "eğitim masrafı" davası! Hakaretler ederek şirketten kovmuştu...

    Anne ile babası ayrı olan 24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde bulunan George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans kabulü aldı. Bir finans şirketinde genel müdür yardımcısı olan babasından destek istemek için şirkete giden Akkoyun, buradan babası tarafından kovuldu. Bunun üzerine mahkemenin yolunu tutan genç adam babasından ABD'de 2 yıl boyunca sürecek eğitiminde okul konaklama ve barınma masrafı için aylık 28 bin lira talep etti.

    Oğuldan babaya eğitim masrafı davası

    24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, Tümay ve Altay Akkoyun çiftin tek çocuklarıydı. Çift, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Doğukan, İstanbul'daki bir Fransız lisesinden mezun olan genç çocuk, İngiltere'de Bedfordshire Üniversite'sinin Sporcu Diyetisyenliği Bölümüne girmeye hak kazandı.



    4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019 yılında lisans bölümünden mezun oldu. Genç adam, İstanbul'a annesinin yanına geri döndü. İngiltere'de mezun olduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Doğukan Akkoyun, geçtiğimiz yıl 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans hakkı kazandı.

    HAKARETLER ETTİ ŞİRKETTEN KOVDU
    Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu bilen Doğukan, Etiler'de bulunan ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından yardım istemek için şirkete gitti.

        İddiaya göre güvenlik, baba Altay'a haber verdiğinde ise, baba oğlunun ofise çıkmasına engel oldu. Oğluna hakaretler ederek şirketten kovdu. Babasının kendisine olan ilgisiz tutumu sonrası eğitim masraflarını ödemeyeceğini duyan Doğukan, Aile Mahkemesine başvurdu.

        ETİLER'DE OTURUYOR LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR
        Kabul edildiği ABD'deki üniversitenin okul masrafı, konaklama ve yemek gibi masrafları için babasından aylık 28 bin lira maddi yardım talep eden genç adam, ünlü bir şirkette lüks içinde yaşayan ve Etiler'de ikamet eden babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine maddi veya manevi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü.

        115 BİN DOLAR TUTUYOR
        Babasından iştirak nafakası talep ederek yüksek lisans ücretinin iki yıl boyunca tutacağı yaklaşık 115 bin doların (2 milyon lira) bir kısmının babası tarafından ödenmesini talep etti.

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        Haberler Yaşam Oğuldan babaya "eğitim masrafı" davası! Hakaretler ederek şirketten kovmuştu...
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