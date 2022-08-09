Oğuldan babaya "eğitim masrafı" davası! Hakaretler ederek şirketten kovmuştu...

24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, Tümay ve Altay Akkoyun çiftin tek çocuklarıydı. Çift, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Doğukan, İstanbul'daki bir Fransız lisesinden mezun olan genç çocuk, İngiltere'de Bedfordshire Üniversite'sinin Sporcu Diyetisyenliği Bölümüne girmeye hak kazandı.
4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019 yılında lisans bölümünden mezun oldu. Genç adam, İstanbul'a annesinin yanına geri döndü. İngiltere'de mezun olduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Doğukan Akkoyun, geçtiğimiz yıl 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans hakkı kazandı.
HAKARETLER ETTİ ŞİRKETTEN KOVDU
Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu bilen Doğukan, Etiler'de bulunan ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından yardım istemek için şirkete gitti.