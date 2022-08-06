Milyonların desteğiyle SMA hastası Eda Baytekin'in tedavi parası toplandı

Türkiye, SMA'lı yavruları için kenetlendi. Bursa ve Antalya'dan gelen haber, herkesi sevindirdi. Bursa İnegöl'de yaşayan Baytekin ailesinin kızları Eda, 4 yıl önce dünyaya geldi. Aile, emekleyemeyen kızlarının hareketlerinden şüphelendi. Hastaneye gitti. Yapılan incelemede, talihsiz yavrunun ölümcül kas hastalığı olan SMA'ya yakalandığı belirlendi. Çaresiz aile, kızlarının Macaristan'da uygulanan tedaviyle yüzde 95 iyileşebileceğini öğrendi.
PARA 640 GÜNDE TOPLANDI...
Ancak maddi durumları 1.8 milyon dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) tedaviyi karşılamaya yetmedi. Valilik izniyle başlatılan kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Gerekli para 640 günde denkleştirildi. Akşam saatlerinde tamamlanan kampanya, milyonları sevindirdi. Kent merkezinde araçlarla konvoy yapıldı, halaylar çekildi! Anne Hatice Baytekin, "Ümidim kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
DUALARIMIZ SENİNLE
Antalya'da SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız Gülmez'in (4) tedavisi için yardım kampanyası yapıldı. Ancak talihsiz çocuk, hayata gözlerini kapadı. Tedavisi parası, Alperen Çelik ile SMA'lı Ebrar Karaca ve Hümeyra Topal'a bağışlandı. Tedavi ücreti tamamlanan Hümeyra, dün Dubai'ye yollandı. Ailesi "Mustafa Yağız'ımızın ailesine teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.