Milyonların desteğiyle SMA hastası Eda Baytekin'in tedavi parası toplandı





PARA 640 GÜNDE TOPLANDI...

Ancak maddi durumları 1.8 milyon dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) tedaviyi karşılamaya yetmedi. Valilik izniyle başlatılan kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Gerekli para 640 günde denkleştirildi. Akşam saatlerinde tamamlanan kampanya, milyonları sevindirdi. Kent merkezinde araçlarla konvoy yapıldı, halaylar çekildi! Anne Hatice Baytekin, "Ümidim kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.