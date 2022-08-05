Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı! Saldırgan aranıyor

İstanbul'da gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş vuruldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş; iddialara göre 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı.
Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Umut Tahir Güneş'i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edildi.